Jaime Serra morre aos 101 anos

O histórico dirigente e antigo deputado comunista Jaime Serra morreu esta quarta-feira aos 101 anos de idade, avançou o Secretariado do Comité Central do PCP na sua página oficial.









Referido no comunicado como “um dos mais destacados exemplos da resistência ao fascismo, da luta pela liberdade e a democracia”, Jaime Serra “dedicou toda a sua vida à luta da classe operária, dos trabalhadores e do povo português”.

Nasceu em Lisboa, em 1921, e iniciou a vida profissional aos 12 anos, na construção civil. Dois anos depois, aos 14, tornou-se militante da Juventude Comunista. Um ano mais tarde, em 1937, foi preso pela primeira vez. Aos 19 anos, começou a trabalhar como “operário traçador naval no Arsenal do Alfeite”, onde ficou até aos 26 anos, integrando a célula do PCP. “Entre 1947 e 1958 foi preso por três vezes e por três vezes conseguiu fugir das cadeias fascistas”, indica o comunicado, concluindo que “a quarta e última prisão ocorreu em dezembro de 1958 e a última fuga é a histórica fuga da Fortaleza de Peniche em 3 de janeiro de 1960 [...] com Joaquim Gomes e Álvaro Cunhal”.





Foi deputado do PCP até 1983 e deixou obras editadas, como ‘O abalo do poder’ e ‘12 Fugas das Prisões de Salazar’.