Jerónimo de Sousa acusa PS de usar PRR como uma "cenoura" nas eleições autárquicas

O secretário-geral do PCP considerou esta terça-feira que o PS está a "chantagear os eleitores" com promessas milionárias e que utiliza o PRR "como uma cenoura" para transferir para as autarquias encargos que deveriam ser do Estado.

No arranque do primeiro dia oficial de campanha autárquica, Jerónimo de Sousa escolheu Moura, no distrito de Beja, um dos municípios que a CDU perdeu em 2017 para os socialistas, eleitos pela coligação como os principais adversários nestas eleições.

O local pretendido para a sessão pública da manhã era o Largo General Humberto Delgado, mas a chuva torrencial obrigou a alterar os planos para um cineteatro.