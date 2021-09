"45 anos a comer arroz": PSD do Seixal alvo de processo por cartaz com Mao Tse Tung

"as dificuldades que os chineses passaram durante várias lutas e guerras que enfrentaram, o que os obrigou a subsistir com base no arroz".

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) instaurou um processo ao candidato do PSD à Câmara do Seixal, Bruno Vasconcelos, após receber duas denúncias devido a um cartaz publicado numa rua da cidade.O placar em questão tem Mao Tse Tung em grande plano, acompanhado pela frase: "Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao, Mao, Maria".Os queixosos entendem que esta expressão é "diminuidora da cultura chinesa" por "discriminar o povo chinês, sendo assim um ato xenófobo", relata o jornal I.Os denunciantes alegam ainda que a frase que acompanha o antigo líder chinês minimizaA CICDR enviou algumas perguntas ao candidato do PSD para que este explicasse a associação entre o arroz e o povo chinês.Bruno Vasconcelos acredita que esta é uma acusação "sem qualquer sentido", além de se revelar uma "tentativa de limitação". O candidato do PSD considera que é "uma tentativa de tirar a atenção (...) às atrocidades do Comunismo e a idolatria do PC a estas figuras". Bruno Vasconcelos diz ainda que "comer arroz" é "uma expressão corriqueira, usada entre amigos, como sinal de repetição".O PSD do Seixal tem publicado, ao longo da campanha para as próximos eleições autárquicas, alguns cartazes contra o regime comunista.