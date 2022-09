Para todos aqueles que apelaram ao boicote da Festa do Avante! por causa da recusa do PCP em condenar sem ambiguidades a Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia, Jerónimo de Sousa só tem uma resposta: “Isto é uma festa de paz, não é uma festa de guerra”, conforme disse nas primeiras declarações que fez no dia de abertura da Festa do Avante!, edição de 2022, que, mais uma vez, começa envolta em polémica. Aos jornalistas, o secretário-geral do PCP falou esta sexta-feira do evento como “uma festa que honra muito” o partido e convidou as pessoas a irem “com os olhos limpos de preconceito”.









Sobre o atual momento económico e em particular o plano de apoio social que o Governo vai apresentar na próxima segunda-feira, Jerónimo avisou que “não é solução que se encontrem formas de apoio a prazo”. A receita para a crise, segundo Jerónimo, é aumentar salários, pensões e reformas, e investir nos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde. Nas palavras do líder comunista, “o grande objetivo do capital sempre foi transformar a saúde num negócio”. E quanto à aplicação de um imposto sobre lucros extraordinários, Jerónimo concorda. “Estes impostos não resolvem, mas ajudam”.

Este ano sem fazer discurso de abertura, Jerónimo passeou descontraído pelo recinto e, em resposta à inevitável pergunta sobre se vai deixar a liderança, disse: “Já me fizeram essa pergunta de mil formas. Um dia será!”. E nada mais acrescentou.