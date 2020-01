Joacine Katar Moreira diz que não vai renunciar ao cargo de deputada

A resolução de retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira e a forma de organização interna do Livre deverão estar no centro do IX Congresso do partido que se realiza este sábado e domingo em Lisboa. À chegada ao Congresso, Joacine deixou claro que não pretende renunciar ao cargo de deputada.De recordar que cinco membros do partido apresentaram uma moção que pedia à deputada que se afastasse do cargo ou que lhe seria retirada a confiança política. "Está fora de questão", foi desta forma que a deputada afastou a hipótese de renunciar e acrescentou ainda não se sentir "responsável" pelo mal estar político que se vive no partido.

O IX Congresso do Livre, que decorre no Centro Cívico Edmundo Pedro, será o primeiro desde a eleição da deputada única, Joacine Katar Moreira, e do clima de tensão instalado entre a estrutura partidária e a representação parlamentar.

Na passada quinta-feira, a assembleia do partido Livre, órgão máximo entre congressos, decidiu propor ao congresso a retirada de confiança política na sua deputada, justificando, numa resolução, que "não se vislumbra da parte da deputada, Joacine Katar Moreira, qualquer vontade em entender a gravidade da sua postura, nem intenção de a alterar".