Joacine Moreira do Livre diz que "não há lugar para a extrema-direita" na Assembleia da República

A cabeça de lista do Livre por Lisboa, eleita nas legislativas de domingo, afirmou este domingo que "não há lugar para extrema-direita no parlamento", salientando que o seu partido será "a esquerda anti-fascista e anti-racista"."Não há lugar para extrema-direita no parlamento português", gritou Joacine Katar Moreira no púlpito montado na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, após confirmar que tinha garantido a eleição.Joacine garantiu ainda estar disponível para dialogar com qualquer partido.A eleição de Joacine Katar Moreira, à Assembleia da República, foi confirmada às 00h25 de segunda-feira.