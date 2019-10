João Cotrim Figueiredo do Iniciativa Liberal: "Vamos ser uma oposição anti-socialista"

João Cotrim Figueiredo foi eleito pelo círculo de Lisboa e após um forte abraço a Carlos Pinto afirmou: “Se há 3 meses alguém me dissesse que ia estar aqui, não acreditava. Temos de mudar este País e o primeiro passo foi dado hoje.”



"Vamos ser uma oposição anti-socialista. Irão ter uma verdadeira oposição ideológica”. Foi assim que Carlos Guimarães Pinto, presidente do Iniciativa Liberal, anunciou a eleição do primeiro deputado do jovem partido.João Cotrim Figueiredo foi eleito pelo círculo de Lisboa e após um forte abraço a Carlos Pinto afirmou: “Se há 3 meses alguém me dissesse que ia estar aqui, não acreditava. Temos de mudar este País e o primeiro passo foi dado hoje.”

Tal como já tinham garantido na campanha, o Iniciativa Liberal não vai aceitar a subvenção pela eleição do deputado.



CRONOLOGIA DO DIA

20h26

Rodrigo Saraiva, da direção do partido, foi o primeiro a reagir: "é o reconhecimento que os portugueses nos deram pelo nosso trabalho."



21h16

A campanha "irreverente, tocando nos temas certos", foi um dos motivos que Rodrigo Saraiva apontou para o bom resultado do IL.



23h10

Pulos de alegria e um forte abraço entre o presidente Carlos Guimarães Pinto e João Cotrim Figueiredo.



FRASES DA NOITE

- "Um partido com menos de 2 anos vai ter representação no parlamento"

- "Vamos ser uma voz clara de defesa da liberdade individual, política e económica"

Carlos Guimarães Pinto

Presidente do Iniciativa Liberal