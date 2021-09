Jorge Sampaio está “gravemente doente” mas família tem esperança na recuperação

O psiquiatra, Daniel Sampaio, informou que o irmão, o antigo presidente da República, Jorge Sampaio, está "gravemente doente", mas adiantou que "a família tem esperança que possa superar".



Daniel Sampaio, que esteve infetado com covid-19, esclareceu que infeção do antigo presidente não resulta de Covid-19.

Jorge Sampaio está, desde 27 de agosto, internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide (concelho de Oeiras), na sequência de dificuldades respiratórias.





Foi transferido do Algarve, onde se encontrava de férias, "dado o seu historial de doente cardíaco".

Daniel Sampaio, prestou informações sobre o estado de saúde do irmão, na Festa do Avante, no Seixal, à margem da apresentação do livro "Covid-19: Relato de um Sobrevivente" de que é autor e foi escrito quatro meses após ter alta do internamento por covid-19, no Hospital de Santa Maria em Lisboa.