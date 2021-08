Jorge Sampaio transferido de helicóptero do Algarve para hospital em Lisboa

O ex-presidente da República Jorge Sampaio foi durante a manhã desta sexta-feira transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, apurou a SÁBADO, na sequência de dificuldades respiratórias, disse à Lusa fonte do seu gabinete.Segundo a fonte, Jorge Sampaio estava de férias na Praia da Luz, no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, onde está ser acompanhado no hospital onde é habitualmente seguido.Contactado pela SÁBADO, Daniel Sampaio, irmão do antigo presidente da República não quis adiantar qualquer informação: "Sobre isso não vou dizer nada".