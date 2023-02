O contrato de prestação de serviços que Sócrates terá celebrado com a empresa de Adélio Machado tem semelhanças com os contratos que celebrou, entre o início de 2013 e final de 2014, com duas empresas que tinham então como administrador Paulo Lalanda e Castro: a Octapharma AG, multinacional da Suíça, e a Dynamicspharma.









