O juiz de instrução criminal Ivo Rosa adiou esta quinta-feira o debate instrutório da Operação Marquês para março. No despacho assinado pelo magistrado, as diligências estão agora agendadas para o dia 04 de março, e seguintes.Em causa estarão algumas diligências que ainda não obtiveram resposta. Recorde-se que as sessões estavam agendadas para o final do mês de janeiro.O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, é um dos 28 acusados pelo Ministério Público.