A juíza do processo separado da ‘Operação Marquês’ obrigou José Sócrates a apresentar provas de que o ex-primeiro-ministro está a estudar em São Paulo, no Brasil. A juíza Susana Seca levantou dúvidas sobre os estudos de Sócrates após a comunicação de uma deslocação de três semanas ao Brasil. Por duas vezes foram pedidos comprovativos relacionados com a sua inscrição num curso de doutoramento na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo.









