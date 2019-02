Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento de José Manuel Coelho por injúrias adiado pela quinta vez na Madeira

Novo atraso deve-se à falta de resposta da Relação ao pedido de escusa da juíza interposto pelo antigo deputado regional.

Por Lusa | 10:37

O início do julgamento do dirigente do PTP/Madeira José Manuel Coelho voltou esta terça-feira a ser adiado no Tribunal da Madeira, porque não deu entrada a resposta da Relação ao pedido de escusa da juíza interposto pelo arguido.



Esta a quinta vez que a audiência de julgamento deste processo é adiada, sendo recorrente o arguido usar este recurso para adiar as audiências.



O julgamento resulta da junção de 11 processos movidos por várias pessoas e que começaram no tribunal da Instância Local da Madeira, no Funchal. Nos diversos casos, o arguido pediu sucessivamente escusa dos juízes.



Nestes processos, José Manuel Coelho é acusado de crimes de difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada, devido a declarações proferidas contra várias entidades, em alguns casos em períodos de campanha eleitoral.



Num deles, é coarguido o diretor do Diário de Notícias da Madeira, por o matutino regional ter publicado declarações de Coelho numa ação de campanha eleitoral.



Visto que o arguido foi pedindo escusa dos juízes na Instância Local da Comarca da Madeira, os magistrados acabaram por juntar os processos num só e enviá-lo para a Instância Central.



Porém, o arguido pediu a escusa da juíza presidente do coletivo desta instância, Teresa de Sousa.



O Tribunal da Relação "desatendeu a pretensão" de José Manuel Coelho, defendendo que Teresa de Sousa estava em condições de presidir ao julgamento, mas o dirigente partidário voltou a pedir escusa da juíza alegando um motivo diferente.



A decisão da Relação relativa a esse requerimento ainda não deu entrada no Tribunal da Madeira, razão pela qual o julgamento que estava agendado para hoje voltou a ser adiado.



Em 06 de fevereiro, a juíza Teresa de Sousa foi à sala de audiências informar os advogados e assistentes da situação, a título informal, afirmando que este processo "tem um caixote de apensos".



Nesse dia, a presidente do coletivo agendou sessões de julgamento para os dias 19, 22, 23 de fevereiro e 11, 12 e 19 de março.