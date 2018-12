Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça prova crimes nas viagens ao Euro 2016

Proposta suspensão provisória do processo das viagens em troca de pagamento de multa.

Por Janete Frazão

O Ministério Público reuniu indícios suficientes da prática de crime no denominado Galpgate. A informação foi avançada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao CM, em resposta a questões no âmbito do caso que levou à demissão de três secretários de Estado devido a viagens ao Euro 2016, em França, oferecidas pela Galp.



A PGR confirmou que o Ministério Público (MP) tomou a decisão "de suspender provisoriamente o processo em relação a alguns dos arguidos".



Mais: "O recurso a tal instituto [suspensão provisória do processo] pressupõe a existência de indícios suficientes da prática de crime". Neste momento, acrescentou a PGR, "aguarda-se a concordância do juiz de instrução criminal relativamente à decisão do Ministério Público".



Ao propor a suspensão provisória , o MP livra os arguidos de ir a julgamento, mas, em contrapartida, estes terão que pagar uma multa. Para que este acordo avance, falta, em primeiro lugar, o aval do juiz de instrução criminal e, posteriormente, o consentimento dos próprios arguidos, que, ao aceitarem pagar a multa, assumem, por conseguinte, os crimes cometidos.



As multas variam entre os 600 e os 4500 euros, sendo que os valores mais altos serão, segundo o jornal ‘i’, aplicados aos ex-titulares de três secretarias de Estado.



Em causa estão Rocha Andrade (Assuntos Fiscais), João Vasconcelos (Indústria) e Jorge Costa (Internacionalização).



Depois de o caso rebentar, os ex-governantes demitiram-se e, mais tarde, foram constituídos arguidos por factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de recebimento indevido de vantagem, previstos na Lei dos Crimes de Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos.



O CM tentou contactar os ex-governantes, sem sucesso até ao fecho desta edição. Ao todo, o processo tem 13 arguidos, incluindo responsáveis da GALP, deputados e antigos chefes de gabinetes governamentais.



PORMENORES

Caso rebentou em 2016

O Galpgate rebentou a 3 de agosto de 2016 quando a revista ‘Sábado’ avançou que o então secretário de Estado Rocha Andrade tinha viajado para França a convite da Galp. A Autoridade Tributária mantém vários diferendos fiscais em tribunal com a empresa petrolífera



Suspensão provisória

A suspensão provisória pode ser aplicada quando são recolhidos indícios de crime punível com pena de prisão não superior a 5 anos ou com sanção diferente da prisão. Se não for cometido outro crime nesse período, o processo é arquivado.