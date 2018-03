Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder do PSD lança revolução no partido

Nova estrutura nacional terá 16 áreas, vai ser presidida por David Justino e irá preparar o programa eleitoral.

Por Salomé Pinto | 01:30

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou esta quarta-feira uma "revolução no funcionamento do partido". Na prática, o Conselho Estratégico Nacional (CEN) vai passar a ser uma espécie de "governo sombra", embora Rio afaste agora a designação que já usou.



Este órgão vai funcionar em moldes diferentes dos tradicionais. Dividido em 16 áreas temáticas, da educação à saúde, passando pelas relações externas, assuntos europeus ou finanças públicas, será presidido por David Justino, vice-presidente dos sociais-democratas.



"É o órgão que vai ter os porta-vozes e os coordenadores do partido para as mais diversas áreas", explicou Rui Rio, depois da reunião desta quarta-feira da Comissão Política Nacional. O regulamento do novo conselho estratégico deverá ser criado nos próximos 15 dias.



Rui Rio sublinhou ainda que esta estrutura será responsável pelo programa eleitoral para as legislativas de 2019.

Sobre se a nova organização retira poder às distritais e à bancada parlamentar, até aqui a voz do partido na oposição ao Governo, Rui Rio, desvalorizou: "Isto é um desafio às distritais, vamos ver quais são aquelas que têm mais dinâmica, mais presença e mais capacidade de trazer a denominada sociedade civil para o PSD". No entanto, admitiu que "alguns possam encarar este novo órgão como sombra à sua atividade".