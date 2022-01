Líder do PS/Madeira reclama "grande vitória" com manutenção de três deputados

O presidente do PS/Madeira reclamou este domingo uma "grande vitória" ao manter nas eleições legislativas deste domingo os três deputados que o partido tinha na Assembleia da República e instou o presidente do Governo Regional a "dialogar" com o executivo nacional.

"Foi uma grande vitória", disse Paulo Cafôfo, acrescentando que o resultado "significa que a mensagem do partido passou" nesta região autónoma.

O PS/Madeira conseguiu pela segunda vez consecutiva em eleições legislativas nacionais eleger três dos seis deputados pelo círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira.

A coligação na Madeira entre PSD e CDS, partidos que se juntaram pela primeira vez neste círculo para disputar umas eleições nacionais, apesar de ter obtido mais votos, ficou com o mesmo número de deputados.

O PS/Madeira vai estar representado em São Bento pelos deputados Carlos Pereira, Miguel Iglésias e Marta Freitas.

"O presidente do PSD [Madeira], Miguel Albuquerque, tem de perceber que tem de mudar na relação com o Governo da República", salientou Paulo Cafôfo.

Para o líder socialista insular, a coligação PSD/CDS acabou por "não ter o resultado propagandeado" na região.

Destacou também a "grande vitória do PS a nível nacional", apontando que o resultado eleitoral hoje alcançado pelos socialistas "significa que os portugueses querem estabilidade".

No seu entender, este resultado indica que "Miguel Albuquerque deve ter a humildade de saber dialogar com o Governo da República".

Apesar de o PS ter vencido apenas em um dos 11 concelhos da Madeira, nomeadamente em Machico, Paulo Cafôfo, opinou que "o que importa são os resultados, os três deputados eleitos", o que evidencia que "o objetivo foi cumprido".

O presidente demissionário do PS/Madeira, depois dos maus resultados nas últimas eleições autárquicas, nas quais o partido, que encabeçou a coligação que perdeu a governação no município do Funchal, escusou-se a falar sobre a possibilidade de recandidatar-se.

Paulo Cafôfo vincou que a "missão" proposta nas eleições de hoje "está cumprida"".

Os resultados eleitorais provisórios indicam que o PS é a segunda força política mais votada pelo círculo da Madeira, mantendo a mesma representação que tinha conseguido em 2019 na Assembleia da República.