Líder parlamentar do PCP volta a encabeçar lista da CDU por Évora nas legislativas

O atual líder parlamentar do PCP, João Oliveira, vai voltar a encabeçar a lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora nas eleições legislativas de 6 de outubro, anunciou esta quarta-feira a coligação liderada pelos comunistas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Coligação Democrática Unitária (CDU) indicou que a apresentação do cabeça de lista por Évora realiza-se, na quinta-feira, às 18h30, numa unidade hoteleira da cidade alentejana.

A sessão vai contar com "a participação e intervenções de João Oliveira, primeiro candidato da CDU às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Évora, e de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP", pode ler-se no comunicado.