Tal como hoje, há 20 anos as eleições autárquicas criaram divisões internas no PSD por causa das escolhas dos candidatos. No seu mais recente livro, ‘Homo Líder’, que será lançado a 2 de setembro, o antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes conta como a caminho das autárquicas de 2001, e na altura enquanto líder da distrital do Porto, teve um “desnecessário desentendimento com o então presidente do partido, Durão Barroso”.