Admitindo ser uma “expressão um pouco gasta”, o presidente do PSD pediu esta quarta-feira que haja “ambição de ter mais Autoeuropas” em Portugal, destacando a fábrica de automóveis da Volkswagen da margem Sul do Tejo.



“Precisamos de pensar grande, atrair grandes empresas capazes de gerar riqueza e que empreguem muita gente”, disse Luís Montenegro durante uma visita a Setúbal, onde almoçou com o bispo D.









Ver comentários