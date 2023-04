Lula da Silva arranca terceiro dia de visita oficial a Portugal em Matosinhos

O Presidente do Brasil chegou esta segunda-feira cerca das 10h00 a Matosinhos, no distrito do Porto, onde foi recebido pelo primeiro-ministro português para participar no Fórum Empresarial Portugal-Brasil, iniciativa que marca o arranque do terceiro dia de visita oficial.

No fórum, onde vão ser assinados instrumentos bilaterais, participam mais de uma centena de empresários portugueses e brasileiros com o objetivo de expandir o comércio em áreas como a energia, mobilidade, tecnologia, inovação e saúde.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, foi o primeiro a chegar ao Centro de Engenharia e de Desenvolvimento de Produto e Serviço (CEiiA), em Matosinhos, a quem, pouco depois, se juntou o primeiro-ministro português, António Costa.

Lula da Silva cumpre esta seugnfa-feira o terceiro dia de visita oficial, apesar de este ser o quarto dia em Portugal, dado que no domingo não teve agenda.

Ao centro tecnológico, o chefe de Estado brasileiro chegou pelas 09h57, tendo sido recebido por António Costa para, antes de discursar no fórum, visitar o CEiiA.

No fórum está prevista a assinatura de um memorando entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) com o objetivo de fortalecer as relações económicas e empresariais das duas entidades.

Aumentar e diversificar o comércio bilateral são alguns dos objetivos deste memorando, bem como o apoio às pequenas e médias empresas (PME) e 'startup' com elevado potencial de crescimento e base tecnológica.

No fórum está ainda prevista a assinatura de um protocolo entre a IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e a Federação Portuguesa da Câmara do Comércio do Brasil.

De Matosinhos, o Presidente do Brasil segue para Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, para visitar a EMbraer-OGMA, no Parque Aeronáutico de Alverca.

Daí, parte para Sintra, no distrito de Lisboa, onde será recebido pelo Presidente da República Português, Marcelo Rebelo de Sousa, para participar na cerimónia de entrega do Prémio Camões a Chico Buarque de Holanda, quatro anos depois do artista brasileiro ter sido distinguido.

A cerimónia, que está marcada para as 16h00, no Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, está integrada na visita oficial a Portugal de Lula da Silva, que começou na sexta-feira e decorre até terça-feira, e será presidida pelos chefes de Estado do Brasil e de Portugal.