A cinco semanas das eleições autárquicas, marcadas para 26 de setembro, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ainda não conseguiu dar resposta a 204 queixas e pedidos de parecer de um total de 264 que deram entrada até 11 de agosto, segundo o último relatório síntese dos processos e pedidos de informação.Ao, o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, explica a elevada pendência com “a falta de meios, sobretudo de recursos humanos no gabinete jurídico”, atualmente com “apenas quatro elementos”.