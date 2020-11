Mamadou Ba evoca morte do homem branco para “evitar morte social do sujeito político negro”

O luso-senegalês Mamadou Ba evocou, este sábado, que "é preciso matar o homem branco, assassino, colonial e racista" de forma a "evitar a morte social do sujeito político negro". As declarações de Mamadou Ba foram feitas durante a conferência online organizada pelo canal online Pensa Africanamente dedicada ao tema "Racismo e Avanço do Discurso de Ódio no Mundo".As palavras de Ba foram equívocas, conforme se pode verificar na visualização do vídeo do evento. Não é claro se o antigo assessor do Bloco de Esquerda assumiu aquele pensamento ou se apenas estava a citar (concordando com ele, presume-se), "[Frantz] Fanon", um filósofo francês oriundo da Martinica que se especializou na psicopatologia da colonização.No encontro digital, que junto ativistas brasileiros contra o racismo, o também dirigente do SOS Racismo afirmou ainda que "a refutação faz parte da capacidade propositiva, mas o que mais importa para combater o discurso do ódio é propor uma nova narrativa".