Marcelo convoca partidos para audiência na quarta-feira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos políticas com representação parlamentar para audiências na próxima quarta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Segundo uma nota no site da presidência é destacado que as audiências realizam-se no contexto dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023.



Os encontros terão lugar no seguinte horário:

10:00 – Livre (L)

10:30 – Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

11:00 – Bloco de Esquerda (B.E.)

12:00 – Partido Comunista Português (PCP)

13:00 – Iniciativa Liberal (IL)

14:00 – Chega (CH)

15:00 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)

16:00 – Partido Socialista (PS)