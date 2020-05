Marcelo diz que os portugueses “devem estar gratos” a Mário Centeno

Aproveitando o sol da Ericeira e depois de fazer compras no mercado local, o Presidente da República decidiu dar uma ajuda a São Bento para frisar que "não existiu e não existe" nenhuma crise política. Depois das palavras mais duras da semana passada na Autoeuropa, Marcelo Rebelo de Sousa veio agora dizer que os portugueses "devem estar gratos ao ministro das Finanças", validando uma possível saída direta de Mário Centeno para o Banco de Portugal.

"Se me pergunta se os portugueses devem estar gratos ao ministro das Finanças por aquilo que tem vindo a fazer ao longo dos anos, isso é evidente", atirou Marcelo, poucos dias depois de ter dado razão ao primeiro-ministro na questão da transferência dos 850 milhões de euros para o Novo Banco e defendendo a necessidade de se conhecerem os resultados da auditoria.

Ontem, pelo contrário, o Chefe de Estado até estendeu o tapete ao governante, já que quando foi confrontado sobre se via incompatibilidades com a saída direta de Centeno das Finanças para o Banco de Portugal Marcelo não levantou objeções. "Lembro-me de, pelo menos, dois exemplos de ministros das Finanças que saíram e que logo a seguir foram nomeados governadores do Banco de Portugal." E citou os casos de Pinto Barbosa, ainda do tempo da ditadura, e Miguel Beleza, que integrou o governo de Cavaco Silva. "Aconteceu sem reparo nenhum."

Já sobre a realização da Festa do Avante Marcelo teve maior resistência. Para o Chefe de Estado, a resposta cabe às autoridades sanitárias, "em função da situação sanitária vivida num determinado momento". Mas, lembrou, "isso tem valer para todos". "Não me parece que o vírus mude de acordo com a natureza das iniciativas." O Presidente confessou que também ele gostava de, em setembro, "ir à festa do Viso, que é uma festa tradicional em Celorico de Basto e que reúne milhares de pessoas".



Campanha eleitoral não está no topo das preocupações

O Presidente da República coloca a campanha para as Presidenciais "em décimo lugar" na lista de preocupações. Marcelo passeou na Ericeira após a ida ao mercado, tirou ‘selfies’ e fez um brinde com cerveja, embora de máscara e à distância. Questionado se se imagina a fazer campanha de máscara e sem contactar de perto com as pessoas, Marcelo recordou que já há quatro anos fez "uma campanha muito original".