Longe da grande cumplicidade que era hábito demonstrarem nos eventos internacionais, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram esta terça-feira juntos pela primeira vez desde o conflito institucional motivado pela demissão recusada do ministro das Infraestruturas. Presidente e primeiro-ministro juntaram-se ao rei de Espanha no Mosteiro de Yuste, em Cáceres, para a entrega do Prémio Europeu Carlos V ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.Numa cerimónia que contou com 21 embaixadores em Espanha, Marcelo e Costa evitaram os jornalistas e evitaram-se um ao outro. Desde as fotografias oficiais, onde posaram com o rei Felipe VI e António Guterres de permeio, até aos passeios informais em que não andaram lado a lado, Marcelo e Costa não trocaram sorrisos e a tensão entre os dois foi bastante evidente. Já em Estrasburgo, Marcelo recusou falar do assunto.