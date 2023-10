Marcelo elogia Ferro Rodrigues e agradece amizade que começou aos 70 anos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta segunda-feira Eduardo Ferro Rodrigues, descrevendo-o como "um homem bom" e "muito íntegro", e agradeceu-lhe pela amizade entre os dois, que começou quando tinha 70 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa foi o último a discursar na apresentação do livro de Eduardo Ferro Rodrigues "Assim Vejo a Minha Vida -- Memórias", no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, perante uma plateia de amigos e "camaradas de luta" do ex-presidente da Assembleia da República.

"Mas isso é a minha sina há cerca de oito anos: sempre rodeado dos camaradas de luta dos outros. E pelos vistos pode chegar a dez [anos]", observou o chefe de Estado, provocando risos na sala, onde estava também o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, na primeira fila.

Na sua intervenção, o Presidente da República deixou a política de lado, para se centrar na amizade que, defendeu, "é mais importante do que tudo o resto" na vida.

"O meu caso é muito estranho, porque somos amigos, e amigos íntimos, desde os meus 70 anos de idade. Não é vulgar", salientou.

O chefe de Estado referiu que esteve várias vezes em desacordo com o ex-presidente da Assembleia da República, embora durante a coabitação entre órgãos de soberania até tenham concordado mais do que tinha antecipado.

"Mais importante do que alinhar-se, não se alinhar, concordar, discordar, é realmente a amizade, e para mim é uma grande honra que Eduardo Ferro Rodrigues seja meu amigo. Obrigado", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado em 2016, enquanto Ferro Rodrigues presidiu à Assembleia da República entre 2015 e 2022, tendo apoiado a sua recandidatura nas eleições presidenciais de janeiro de 2021.