Marcelo na ilha do Príncipe: “Momento que mudou a História”

"Um momento que mudou a História da Humanidade." Foi desta forma que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou o papel da ilha do Príncipe na comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, que teve lugar há 100 anos."Trata-se de comemorar um dos momentos mais significativos da História da Ciência, não apenas no século anterior e neste século, mas na vida da Humanidade", sublinhou esta quarta-feira o Chefe de Estado, após ter assistido à inauguração do Espaço Ciência Sundy, na roça com este nome, na ilha são-tomense."Quis o destino que o Príncipe pudesse testemunhar a comprovação de uma teoria que era muito polémica e muito discutida", começou por dizer Marcelo."É até uma ironia que tivesse sido uma missão liderada por um inglês a comprovar a teoria de um alemão, no fim de uma guerra [I Guerra Mundial] que tinha dividido a Europa", acrescentou o Presidente da República.Quando a teoria da curvatura espaço-tempo foi comprovada, apenas quatro anos após a ter desenvolvido, Einstein "era ainda muito novo e era sobretudo ainda muito desconhecido", referiu Marcelo, certo de que "o Príncipe ajudou a colocar Einstein no mapa mundial da Ciência", comentou, referindo ainda que esta região autónoma "hoje vive um momento à escala do Mundo".A ilha do Príncipe e a localidade brasileira de Sobral assinalaram ontem os 100 anos da comprovação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein.O eclipse solar de 29 de maio de 1919 permitiu a duas equipas de astrónomos britânicos, chefiadas por Arthur Eddington (São Tomé) e Andrew Crommelin (Sobral), comprovar a teoria do encurvamento gravitacional da luz, formulada quatro anos antes pelo físico nascido na Alemanha.Albert Einstein, nascido na cidade de Ulm na Alemanha em 1879, foi um físico teórico importante. Morreu em 1955, aos 76 anos.Finalizou a obra principal, a Teoria da Relatividade Geral, em 1915, um dos pilares da Física moderna. Em 1921, foi Nobel de Física, pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico.