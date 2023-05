Marcelo avisa Costa mas não faz nada

Depois de uma hora de conversa com António Costa em Belém, o Presidente da República deu um valente ‘puxão de orelhas’ em público ao primeiro-ministro e a todo o Governo, e prometeu redobrar a vigilância em relação às ações do executivo. Ao intitular-se "o último fusível da segurança política", Marcelo avisou que tudo fará para que não se chegue "a uma situação que ninguém quer (a dissolução da Assembleia e a convocação de eleições antecipadas)".Assumindo que, a partir de agora há "uma divergência de fundo" com o primeiro-ministro, Marcelo diz que "estará mais atento e interveniente no dia a dia, sinalizando de forma mais intensa tudo o que possa afastar os portugueses dos poderes públicos".Em relação a João Galamba, o Presidente foi demolidor. Classificando-o indiretamente como "irresponsável", Marcelo quase se coloca ao lado do ex-adjunto Frederico Pinheiro afirmando: "Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, a acompanhar um dossiê tão sensível como o da TAP no qual portugueses já meteram milhões de euros e merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas para preparar outras reuniões públicas?". E alargando a repreensão ao próprio António Costa disse que "um governante aceita a responsabilidade pelo que faz e não faz e também pelo que fazem e não fazem os que escolhe e nos quais é suposto mandar"."A autoridade para existir tem que ser responsável", disse o Presidente, acrescentando que, neste caso, a "responsabilidade não foi assumida. Não basta pedir desculpa". Dirigindo-se claramente a Costa, Marcelo afirmou. "Não se apaga tudo dizendo que já passou... Não passou!"Reafirmando que o seu principal objetivo é "garantir a estabilidade institucional", e acrescentando que não será o Presidente a "juntar problemas aos problemas que os portugueses já têm", Marcelo terminou a sua intervenção apelando à "sensatez, ao sentido de Estado e ao patriotismo de todos. Conto sempre, mas sempre, com a experiência, prudência e sabedoria do povo português"."O Presidente da República arrasou completamente o ministro João Galamba. O ministro está acabado. Teve hoje o seu ponto final [...], mas devia ter ido mais além. Devia ter terminado hoje mesmo com este Governo, que está em farrapos"."[Marcelo está] enredado numa maioria absoluta arrogante e prepotente. [...] Hoje sabemos que não confiamos nem no Governo nem no Presidente para apresentarem as soluções que os portugueses esperam"."O primeiro-ministro amarrou o seu destino político a João Galamba, o Presidente amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos de governação de António Costa. São ambos corresponsáveis por tudo o que vier a acontecer"."Aquilo que os trabalhadores, os reformados,o povo reclama são respostas para os problemas com os quais estão confrontados: os salários e as pensões não chegam até ao fim do mês"."Não basta levar um ralhete neste momento. Portugal precisa que sejam feitas as reformas estruturais e que hajam responsabilidade, compromisso e sentido de bem comum".O PSD afirmou que se revê na leitura do Presidente da República da situação política, respeita as conclusões do chefe de Estado e deixa um aviso: "É muito importante que os portugueses saibam que, se o calendário eleitoral vier a ser antecipado em Portugal, ou seja, se as eleições vierem a ser antecipadas e se houver instabilidade política, deve-se única e exclusivamente ao primeiro-ministro e ao Governo", afirmou o secretário-geral do PSD. Hugo Soares disse ainda que "um Governo que não assume a sua responsabilidade perde confiabilidade e fragiliza a sua autoridade e credibilidade", defendendo o reforço da vigilância do executivo.