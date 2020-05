Marcelo Rebelo de Sousa justifica "equívoco" que quase levou à demissão de Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, pediu a reunião com o primeiro-ministro, na quarta-feira à noite, para apresentar a demissão do cargo depois da "intromissão" do Presidente da República na gestão política do Governo. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa já ligou a Centeno, esta quinta-feira de manhã, para pedir desculpa e argumentar que se equivocou, segundo informação recolhida pelo CM.

Na conversa com o ministro das Finanças, o Chefe de Estado terá dado a entender que se tratou de um equívoco a afirmação que fez na Autoeuropa, quando disse que "o primeiro-ministro esteve muito bem" ao dizer que a transferência para o Novo Banco só deveria ter lugar após a conclusão da auditoria.





Ora, Mário Centeno não terá gostado de ver o Presidente da República tirar-lhe o tapete num dossiê em que havia já várias falhas de comunicação no Governo e pediu a António Costa que o recebesse em São Bento. Várias fontes contam aoque Centeno seguiu para a residência oficial do primeiro-ministro com a intenção de apresentar a demissão a António Costa, depois daquilo que considerou ser uma "ingerência" de Marcelo.

O ministro das Finanças estará esta quinta-feira à tarde no Parlamento para apresentar o Plano de Estabilidade e na sexta-feira conduzirá a reunião do Eurogrupo, mas o entendimento a que chegou com o primeiro-ministro é de que sairá do Governo a breve prazo, entre junho e julho.