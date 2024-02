Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de antigo selecionador nacional de futebol Artur Jorge

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte do selecionador nacional de futebol Artur Jorge, apresentando à família as mais sentidas condolências, segundo nota oficial publicada no site da Presidência da República.

"Artur Jorge será sempre lembrado pelo seu percurso como treinador de futebol, nomeadamente, e entre os vários títulos alcançados, pela conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987. Durante o seu percurso, Artur Jorge foi selecionador da Seleção Nacional de Futebol, treinador de vários clubes históricos em Portugal e no estrangeiro, onde também alcançou importantes títulos", lê-se.

Artur Jorge, antigo selecionador português e treinador campeão europeu pelo FC Porto, morreu esta quinta-feira aos 78 anos.