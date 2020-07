Marcelo Rebelo de Sousa mais isolado na corrida a Belém

Se as eleições Presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa vencia à primeira volta com 70,8% dos votos, um resultado muito superior ao que obteve quando foi eleito em 2016 (52%). A conclusão é do último Barómetro Intercampus para o CM e ‘Negócios’, que mostra uma subida significativa do atual Chefe de Estado face à sondagem anterior, em que tinha 62,6% das intenções.