Marisa Matias diz que é "muito feio" André Ventura "inventar mentiras" para ter tempo de antena

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, considerou "muito feio" que o seu opositor André Ventura "esteja a inventar mentiras só para ganhar tempo de antena" numa altura em Portugal atravessa o pior momento de pandemia.

Na terça-feira, em posição oficial enviada aos jornalistas, o BE já tinha negado qualquer ligação à organização de manifestações contra o candidato presidencial do Chega, considerando as acusações de André Ventura "mentirosas" e "absurdas".

Hoje, questionada sobre esta questão, a recandidata presidencial fez uma pausa, seguida por um suspiro, e atirou: "Nós estamos a viver o pior momento da pandemia e é extraordinário que no pior momento que estamos a viver neste país, o candidato da extrema-direita ache que é o momento de inventar parvoíces".

"Eu até posso perceber que ele esteja com medo, que as coisas não lhe estejam a correr bem, mas inventar mentiras só para ganhar tempo de antena numa altura como esta que estamos a viver é muito, muito mau. É muito feio", condenou.

O candidato presidencial do Chega anunciou na terça-feira que iria apresentar queixas à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e à Polícia de Segurança Pública (PSP)" por suposta "espionagem" e "boicote" à sua campanha por parte do BE, tendo exibido uma fotografia de uma carrinha de produção da campanha da bloquista Marisa Matias que diz ter estado a seguir a caravana do partido nacional-populista.

Na resposta, o BE esclareceu: "A carrinha referida é usada pela equipa da campanha presidencial da Marisa Matias e tem acompanhado as ações da candidata, como qualquer jornalista pode confirmar".

"A carrinha esteve no comício virtual de São João da Madeira, no dia 15 de janeiro, e seguiu, nessa mesma noite, para Viseu, para preparar a iniciativa que Marisa Matias realizou naquela cidade no dia seguinte. Percebemos que o candidato da extrema-direita esteja com medo da solidariedade de um país que se elevou contra quem insulta mulheres, mas estas acusações, além de mentirosas, são absurdas", declaram os responsáveis bloquistas.

Às eleições presidenciais de 24 de janeiro concorrem o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado único e presidente do Chega, André Ventura, a deputada ao Parlamento Europeu e membro da direção BE, Marisa Matias, o eurodeputado e dirigente da cúpula do PCP, João Ferreira, o dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o ex-autarca Vitorino Silva ("Tino de Rans"), agora presidente do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar).