Marques Mendes: "Se tiram condecoração a Berardo, têm de instaurar um processo disciplinar a Sócrates”

Luís Marques Mendes defendeu este domingo no Jornal da Noite da SIC que se "tiram condecoração a Berardo, têm de instaurar um processo disciplinar a Sócrates".O comentador da estação de Paço de Arcos abordou a polémica que se criou em torno do comendador madeirense na sequênciada audição de Berardo na Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Após a audição na Assembleia da República, o Conselho das Ordens Honoríficas abriu um processo para analisar a retirada das condecorações do empresário, que inclui a de comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

"José Miguel Júdice suscitou a questão e eu concordo. Apesar de não apreciar muito decisões "à la carte". Mas, já que foi aberto um precedente com Berardo, há um caso ainda pior do que o comendador madeirense – José Sócrates", começou por sublinhar o comentador.



"Pouca gente sabe mas o ex-PM foi condecorado em 21 de Abril de 2005. Apesar de, também ele, não ter qualquer condenação, tudo o que é conhecido é, do ponto de vista ético e público, ainda mais grave para os interesses do país e para a imagem de Portugal do que o que sucedeu com Joe Berardo. Porque é um ex-PM. Mancha a imagem de Portugal. Tem maiores responsabilidades. Por isso, pergunto: não vai acontecer nada à comenda de Sócrates? Não se instaura também um procedimento disciplinar?", questionou o advogado.