Membros das Mesas de Voto e freguesias recebem dose de reforço da vacina Covid no sábado

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que os membros das Mesas de Voto e funcionários das Juntas de Freguesia vão ser vacinados com a dose de reforço à Covid-19 no próximo sábado, 15 de janeiro.



As pessoas vão ser convocadas por SMS. "Haverá ainda senhas digitais para as pessoas elegíveis que não recebam a mensagem, mediante a apresentação de um documento comprovativo das funções em causa", revelam as autoridades de saúde em comunicado.

O Governo prevê um total de 16 427 mesas de voto para estas eleições legislativas, das quais 2606 no dia do voto antecipado em mobilidade, a 23 de janeiro de 2022.