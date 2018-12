Ministério Público abre inquérito a candidata à liderança da Juventude Socialista

Maria Begonha candidatou-se à liderança da JS, mas o seu currículo traz diversas incongruências que serão investigadas pelo MP.

11.12.18

O Ministério Público abriu um inquérito às incongruências no currículo da candidata à liderança da Juventude Socialista, Maria Begonha. A queixa-crime deu entrada no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa e está em investigação, avança o jornal Expresso.

A abertura do inquérito aos erros contidos no currículo da candidata partiu de uma queixa interposta por um militante da JS, Gustavo Ambrósio. No seu currículo, a militante da "jota" afirmava ter completado um mestrado que afinal só havia frequentado por um ano.



Outra das discrepâncias está no facto de ter sido contratada, em 2014, pela Câmara Municipal de Lisboa, para exercer "serviços de apoio ao secretariado".



No entanto, na sua página de candidatura está escrito que trabalhou como "assessora na área de Políticas Públicas Autárquicas."