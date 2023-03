Ministério Público arquiva processo de difamação de Mariana Mortágua contra André Ventura

O Ministério Público arquivou o processo por difamação que Mariana Mortágua, deputada e candidata à liderança do Bloco de Esquerda, colocou contra André Ventura, presidente do Chega, apurou o CM.

Em causa a republicação nas redes sociais, por André Ventura, de um escrito em Espanha que acusava Mariana Mortágua de ter sido contratada e paga por Ricardo Espírito Santo. Ventura acrescentou: "Isto é grave demais!" e pediu esclarecimentos.

A deputada do Bloco afirmou, na queixa, que essa publicação era desprovida de fundamento e tinham "como único objetivo o ataque gratuito e o descrédito pessoal, social e político" de Mariana Mortágua. Disse ser matéria "falsa e caluniosa" e que a publicação de André Ventura ultrapassou "uma linha vermelha do respeito e da honra".

Já André Ventura, refere que o texto foi alvo de notícias e que "é obrigação de quem ocupa cargos políticos pedir esclarecimentos", tal como "já fizeram comigo".

O Ministério Público destaca que são dois intervenientes de "polos opostos do espetro político nacional" e que André Ventura não estaria a levantar suspeita sobre Mariana Mortágua, "mas sim a pedir-lhe o seu comentário ou reação sobre o assunto". A procuradora Rita Carmona, da 5.ª secção do DIAP de Lisboa, entende mesmo que, ainda tudo se tenha passado nas redes sociais, "está em causa o mesmo tipo de atuação que os deputados da Assembleia da República assumem nos debates que têm lugar no Parlamento".