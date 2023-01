Ministra da Agricultura rejeita impedimentos na nomeação de subdiretora-geral de Veterinária que é arguida

A ministra da Agricultura considerou esta segunda-feira que não havia impedimentos legais para a nomeação de Luísa Sá Gomes como subdiretora-geral de Veterinária, apesar de estar acusada de vários crimes, entre eles abuso de poder.

"O que posso dizer sobre este assunto é que não há nenhum impedimento legal para a pessoa estar, neste momento, em regime de substituição, que vai terminar em breve, até porque o concurso para preenchimento deste lugar terminou no dia 23 de janeiro", sustentou Maria do Céu Antunes, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião do conselho de ministros da Agricultura da União Europeia, em Bruxelas.

De acordo com a edição desta segunda-feira do Público, Luísa Sá Gomes, uma jurista nomeada subdiretora-geral de Veterinária, está acusada dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento.