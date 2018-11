Ministra diz que não dorme tranquila antes de resolver ala pediátrica do S. João

Marta Temido não avança datas da resolução do problema.

Por Lusa | 17:30

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que não dormirá tranquila enquanto o problema da nova ala pediátrica do hospital de São João não estiver resolvido, mas não se compromete com datas e rejeita a possibilidade de um ajuste direto para a obra.

"[A nova ala pediátrica do São João] é um tema que merece do Ministério da Saúde um incondicional respeito pelas crianças e pelos seus pais. A ministra da saúde não dormirá tranquila enquanto este problema não estiver resolvido", afirmou Marta Temido esta terça-feira no Parlamento, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 da área da saúde.

Contudo, a ministra não se comprometeu com datas quanto ao avanço da obra, indicando que "não é possível lançar um procedimento concursal sem ter a revisão do projeto", que está em curso por parte da administração do hospital.