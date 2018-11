Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ala Pediátrica do S. João no Porto incluida no Orçamento para 2019

Construção há muito reclamada faz parte do investimento previsto para infraestruturas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:18

A construção do Centro Pediátrico do Hospital de S. João, no Porto, e a requalificação do Hospital de Vila Nova de Gaia fazem parte das medidas do Orçamento do Estado (OE) de 2019 no que ao Ministério da Saúde diz respeito.



Através de uma nota explicativa divulgada ontem sobre o OE, documento que será apresentado esta segunda-feira pela ministra, Marta Temido, na discussão da especialidade na Assembleia da República, são descritos investimentos em equipamentos e infraestruturas, nos quais se incluem, entre outros por todo o País, "a beneficiação e remodelação do Bloco Operatório da unidade de Chaves do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro", "a requalificação das instalações do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho e a construção do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar de São João, no Porto".



A ausência de uma ala pediátrica tem estado no centro de uma enorme polémica, até pela falta de condições do internamento de crianças doentes e pelo facto de a obra há muito reclamada nunca ter avançado.



Já no Hospital de Vila Nova de Gaia, os problemas físicos estão entre os motivos que levaram a uma demissão em bloco de um total de mais de 50 diretores clínicos e chefes de serviço.



O documento prevê ainda a substituição de equipamentos obsoletos e a reabilitação ou construção de unidades de saúde de Santiago de Bougado (Trofa), Madalena (Gaia), Alfena (Valongo) e Murtosa.



Como já tinha sido avançado, serão lançados quatro novos hospitais: Lisboa Oriental; Hospital Central de Évora; Unidade Hospitalar do Seixal e a Unidade Hospitalar de Sintra.