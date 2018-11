Pais querem ajuste direto para obras na pediatria do São João

Concurso público pode atrasar durante anos construção da ala pediátrica, Crianças continuam internadas em contentores.

Por Sónia Trigueirão | 02:13

Os pais das crianças que são seguidas no Hospital de São João no Porto querem que as obras para a construção da nova ala pediátrica sejam feitas por ajuste direto. A Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João (APOHSJ) alerta que o concurso público, previsto pelo Governo, pode atirar a conclusão da obra "para daqui a quatro, cinco, seis ou sete anos".

"Ninguém consegue garantir uma data. Mas quanto mais depressa a obra começar, mais depressa está pronta. Antes de abril, o arquiteto não vai ter o projeto revisto. Depois, é preciso começar a obra. Nisso é que queremos o ajuste direto. É a única forma de avançar de imediato", afirmou Jorge Pires, porta-voz da APOHSJ, à Lusa.

Jorge Pires esteve, em outubro, na Comissão de Saúde, na Assembleia da República, na qual defendeu a ideia do ajuste direto e aproveitou para denunciar as condições de internamento pediátrico. Segundo este pai, as crianças são internadas em contentores provisórios sem condições.

O responsável lembra que, no Parlamento, "o PS desafiou oposição a criar um regime de exceção para a ala pediátrica do São João, mas o PSD fez a resolução e foi reprovada pelo PS, BE e PCP". "A nossa luta é que a obra se faça o mais rapidamente possível e a única forma é um ajuste direto", explicou Jorge Pires.