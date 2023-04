Governo prevê inflação de 5,1% em 2023 e diminuição do desemprego em Portugal

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresenta esta segunda-feira o Programa de Estabilidade.Na apresentação, Medina anunciou que é esperado um crescimento acima do que foi previsto."Economia vai crescer mais do que o antecipado", afirma.Medina antecipou que a taxa de inflação deverá abrandar significativamente. "Ao longo dos próximos meses [observaremos] uma descida significativa da inflação", assume.O ministro das Finanças justifica a descida da inflação com um "peso importante" dos mercados de energia e dos bens industriais.Ainda assim, Medina lembra que uma "inflação mais baixa" não significa "descida de preços", mas sim o "aumento mais lento dos preços".Quanto às taxas de juro, o ministro prevê que a Euribor atinja um "pico" no segundo semestre de 2023.Fernando Medina antevê, também, um aumento do emprego em Portugal. "Taxa de desemprego tenderá a diminuir", acrescenta.Em atualização