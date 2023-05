Mas foi mais longe, ao lançar suspeitas sobre o seu antigo adjunto: “Havia informação que Frederico Pinheiro ia a horas impróprias ao ministério para tirar cópias de documentos, não se sabe bem para quê.” Em relação ao conteúdo do computador que Frederico Pinheiro foi buscar ao ministério após a sua exoneração telefónica, Galamba lançou mais um dúvida: “Porque é que a primeira coisa que Frederico Pinheiro faz após saber que está exonerado é ir ao ministério recuperar o computador? O que raio terá aquele computador para ele fazer o que fez? Felizmente que a PJ tem o computador e pode analisar o que lá está dentro.”



Um ministro sempre ponderado, mas que se intitulou “colérico”, respondeu esta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. João Galamba negou “categoricamente” ter ameaçado o seu antigo adjunto, Frederico Pinheiro, mas afirmou “ter sido ameaçado por ele”. “Nunca menti ao País”, foi a primeira garantia deixada por Galamba, que reiterou ter demitido o seu adjunto por telefone, “porque Frederico Pinheiro mentiu aos colegas e mentiu-me a mim”.Mas foi mais longe, ao lançar suspeitas sobre o seu antigo adjunto: “Havia informação que Frederico Pinheiro ia a horas impróprias ao ministério para tirar cópias de documentos, não se sabe bem para quê.” Em relação ao conteúdo do computador que Frederico Pinheiro foi buscar ao ministério após a sua exoneração telefónica, Galamba lançou mais um dúvida: “Porque é que a primeira coisa que Frederico Pinheiro faz após saber que está exonerado é ir ao ministério recuperar o computador? O que raio terá aquele computador para ele fazer o que fez? Felizmente que a PJ tem o computador e pode analisar o que lá está dentro.”

O governante reiterou que a “exoneração por telefone e verbal é inteiramente válida”, e que o fez assim que aterrou em Portugal vindo de Singapura. O ministro admitiu não se recordar se foi ele que falou sobre o SIS ou o SIRP à ministra da Justiça, quando reportou agressões a membros do gabinete e o furto de um computador pelo ex-adjunto. Galamba admitiu, pela primeira vez, que esteve no ministério no próprio dia em que aconteceram os factos que levaram à intervenção da PSP e das ‘secretas’.









Reintegração à vista na TAP



Mais de uma dezena de tripulantes e pessoal de bordo que foram objeto de um despedimento coletivo em 2022 pela TAP podem estar a um passo de serem reintegrados na companhia, apurou o CM. A reversão deste despedimento está a ser negociado pelos advogados dos trabalhadores e pela própria companhia aérea.

Ordenado do CEO



O presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Mateus, terá sido pressionado pelo Governo para alterar o ordenado do novo CEO da companhia, Luís Rodrigues, e demitiu-se, noticiou a ‘Sábado’. O vencimento de Luís Rodrigues é de 420 mil euros anuais sem prémios. A anterior CEO recebia 530 mil.





Ministro confirma



Galamba confirmou que o ordenado do novo CEO da TAP é de 530 mil € sem direito a bónus. E admitiu que o parecer da comissão de vencimentos foi negativo.





Nova comissão



A TAP anunciou esta quinta-feira ao mercado a comissão executiva da transportadora, com Luís Rodrigues no papel do novo CEO. Sílvia González, Gonçalo Pires, Sofia Lufinha, Mário Chaves e Maria João Cardoso são os restantes elementos.



PORMENORES





CPI PEDE REGISTO AO MINISTÉRIO



A comissão de inquérito (CPI) à TAP decidiu pedir as imagens do sistema de videovigilância nas Infraestruturas da noite de 26 de abril na qual terá havido agressões entre elementos do gabinete do ministro Galamba.





MP CONFIRMA INQUÉRITO



A Procuradoria-Geral da República confirmou que o DIAP de Lisboa tem em curso um inquérito para apurar os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas “e aqueles que com os mesmos se encontrem relacionados”.





EXISTE UM PREÇO A PAGAR



O chefe de Estado reiterou a mensagem de que o poder implica responsabilidade, dizendo que “é uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço”.





PRIMEIRO CONTACTO DE GALAMBA



João Galamba assumiu que contactou, na sequência do alegado roubo do computador, o ministro da Administração Interna, algo que tinha omitido.