Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que Portugal vai receber refugiados afegãos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu esta terça-feira durante uma entrevista à SIC Notícias que Portugal vai receber refugiados afegãos.Santos Silva refere que será um "número escasso", incluído "no esforço das Nações Unidas para garantir proteção a quem colaborou connosco durante todos estes anos".O ministro frisou ainda que se trata de uma "questão moral e de honra": "Devempos proteger a vida"."Seremos muito vigilantes, relativamente aos direitos das mulheres e das meninas no Afeganistão. Nós temos que respeitar os assuntos internos de cada país (...) se o Afeganistão não quer voltar ao isolamento internacional, quer ter relações com a União Europeia, apoio em matéria de assistência humanitária, há requisitos relacionados com a segurança e direitos humanos que têm de ser cumpridos nesse país", explicou o MNE.