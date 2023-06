O ministro da Economia acusou esta quarta-feira os deputados de estarem a colocar o negócio da venda da Efacec em perigo. António Costa Silva compareceu no debate de urgência requerido pelo PSD sobre a privatização da Efacec, onde disse que, “num processo desta delicadeza”, quaisquer números que se revelem podem “contaminar” o processo. E pediu aos deputados que não desestabilizem o negócio.



“Quaisquer números que se revelem num processo desta delicadeza podem contaminar o próprio processo [...]. Não ponham em causa este negócio”, disse, mas Paulo Rios Oliveira, do PSD, lamentou que, passados três anos, o Governo ainda não tenha conseguido fechar um processo que pretendia que fosse rápido. O executivo aprovou na semana passada a proposta do fundo alemão Mutares para a privatização da Efacec. Porém, a operação ainda não está fechada e não foi revelado o investimento que o fundo irá fazer. O Estado injetou 132 milhões na Efacec, mais 85 milhões em garantias.