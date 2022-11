O ministro das Infraestruturas e Habitação afirmou esta terça-feira que, quanto ao novo aeroporto, “era importante não fecharmos portas a uma expansão porque não sabemos o dia de amanhã”. Pedro Nuno Santos alertou ainda que, no verão do próximo ano, não há espaço para mais aviões na Portela.



Na conferência ‘Novo aeroporto: tempo de decidir’, organizada pelo Conselho Económico e Social e pelo ‘Público’, o governante disse que “normalmente as projeções de procura saem furadas” e que, no caso da ANA, elas foram “largamente ultrapassadas”.









