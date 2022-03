Luís Montenegro confirmou esta terça-feira a sua candidatura à presidência do PSD. As eleições diretas estão marcadas para 28 de maio e o antigo líder parlamentar social-democrata anunciou que tomou esta decisão depois de "escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD".