Os portugueses confiam mais no atual presidente do PSD, Luís Montenegro, para ser primeiro-ministro do que em alguns dos potenciais sucessores de António Costa à liderança do PS, é a conclusão de uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã/CMTV e ‘Jornal de Negócios’.



Seria contra o ministro das Finanças, Fernando Medina, que Montenegro teria o melhor resultado pela conquista da confiança dos eleitores, a angariar 49,8% dos votos, face aos 22% que escolheriam o governante.









