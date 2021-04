O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, afirmou esta terça-feira, no Parlamento, que “seria perigoso para o País” tratar das moratórias do crédito, que terminam no fim de setembro, fora do enquadramento ditado pela Autoridade Bancária Europeia (EBA). Segundo o governante, famílias, empresas e até mesmo bancos poderiam, no futuro, ficar com dificuldades de acesso a financiamento.