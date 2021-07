Nova lei laboral chega a patrões e sindicatos

O Governo está a contar apresentar muito brevemente aos parceiros sociais uma proposta de revisão da legislação laboral, tendo já em conta as prioridades identificadas no Livro Verde.













“Neste momento, estamos a trabalhar já em propostas que vamos apresentar aos parceiros sociais e, portanto, conto muito brevemente que isso aconteça”, garantiu a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, em entrevista à Lusa.

Questionada sobre as críticas dos partidos de direita que têm apontado a disponibilidade do Governo com a legislação laboral como “moeda de troca” para as negociações do Orçamento do Estado, Ana Mendes Godinho refutou-as. “São processos completamente diferentes. Todo este processo foi e será feito no espaço de diálogo próprio, que é a concertação social, procurando o maior consenso e envolvimento social nas opções que procuramos implementar e que estamos a construir”, rematou a ministra.