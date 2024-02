Novas provas no caso de corrupção na Madeira geram tensão no tribunal

Paulo Sá e Cunha e Raul Soares da Veiga, advogados de Pedro Calado e Avelino Farinha, foram esta quinta-feira à tarde chamados de urgência ao tribunal. Em causa estão novas provas, uma das quais relacionadas com a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira.









Albuquerque quer evitar eleições

As provas têm chegado a conta-gotas, já que são milhares de elementos recolhidos durante as dezenas de buscas. Uma advogada apercebeu-se da situação, já com a inquirição de Custódio a decorrer, e protestou. O momento de tensão levou a que os colegas fossem chamados de urgência ao Campus de Justiça, em Lisboa.

O presidente demissionário do governo da Madeira e líder do PSD regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta quinta-feiraque a maioria parlamentar tem legitimidade para apoiar um novo executivo, evitando eleições antecipadas. Esta quinta-feira, no Conselho Regional do PSD, Albuquerque terá dito que se demite segunda-feira e apresentará novo nome para presidente do governo regional. Disse, uma vez que nesse dia perderá a imunidade, não ter "nenhum problema com isso e não vou fugir", não admitindo ser "queimado na praça pública".